Нельзя наполнять бюджет ценой уничтожения среднего бизнеса: президент ассоциации о налоговом давлении на птицеводов

Детали

Речь идет о законе "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (законопроект № 5600), который еще называют “ресурсным”. Он предусматривает, что все субъекты хозяйствования, которые разводят домашнюю птицу, больше не могут находиться на упрощенной системе налогообложения 4 группы.

"Это может создать ситуацию определенного монополизма. Потому что есть крупные производители. Они тоже потеряют, но хотя бы выживут. Зато малые и средние перестанут существовать. Налоговое законодательство до изменений позволяло малым и средним производителям работать, изготавливать продукцию, создавать конкуренцию на рынке. Следовательно, нельзя где-то брать, а где-то — добавлять. Потому что пострадавшие категории производителей будут иметь серьезные проблемы", — комментирует Козаченко.

На фоне пандемии Украина оказалась в сложных экономических условиях, продолжил Карпенко.

"И другие страны — также. Однако они наоборот поддерживают бизнес, а не обременяют его. Понятно, что не хватает средств в бюджете. Но надо было не спешить с принятием столь серьезного решения. Нам надо поддерживать отрасль птицеводства, создавать новые направления, которые и дадут новые поступления в бюджет", — добавил он.

В контексте

Ряд ассоциаций обратился к Офису президента, премьер-министру и Верховной Раду с таким же призывом — исправить плохую ситуацию.

Они утверждают, что аномальный рост цен на энергоносители и корма и так привели к сокращению отечественного производства. Если к этому добавить еще налоговое давление — Украина может потерять собственную отрасль производства мяса птицы и будет вынуждена импортировать продукты, рискуя продовольственной безопасностью страны.