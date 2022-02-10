Нельзя наполнять бюджет ценой уничтожения среднего бизнеса: президент ассоциации о налоговом давлении на птицеводов

ukru
15 марта, 19:03 • 103985 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137218 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119867 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113657 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102798 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100440 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88742 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121271 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126205 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127140 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 39177 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 41633 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 57625 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 23176 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 23811 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 121272 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 121426 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 259292 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 288726 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 225118 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104196 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126205 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110792 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128111 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130189 просмотра
Актуальное
Нельзя наполнять бюджет ценой уничтожения среднего бизнеса: президент ассоциации о налоговом давлении на птицеводов

Нельзя наполнять бюджет ценой уничтожения среднего бизнеса: президент ассоциации о налоговом давлении на птицеводов

Киев • УНН

 • 13084 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Усиление налоговой нагрузки на мелкий и средний бизнес приведет к его ликвидации, а не к наполнению бюджета. Об этом в комментарии УНН заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, комментируя налоговые изменения, которые вступили в действие с 1 января 2022 года.

Детали

Речь идет о законе "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (законопроект № 5600), который еще называют “ресурсным”. Он предусматривает, что все субъекты хозяйствования, которые разводят домашнюю птицу, больше не могут находиться на упрощенной системе налогообложения 4 группы.

"Это может создать ситуацию определенного монополизма. Потому что есть крупные производители. Они тоже потеряют, но хотя бы выживут. Зато малые и средние перестанут существовать. Налоговое законодательство до изменений позволяло малым и средним производителям работать, изготавливать продукцию, создавать конкуренцию на рынке. Следовательно, нельзя где-то брать, а где-то — добавлять. Потому что пострадавшие категории производителей будут иметь серьезные проблемы", — комментирует Козаченко.

На фоне пандемии Украина оказалась в сложных экономических условиях, продолжил Карпенко.

"И другие страны — также. Однако они наоборот поддерживают бизнес, а не обременяют его. Понятно, что не хватает средств в бюджете. Но надо было не спешить с принятием столь серьезного решения. Нам надо поддерживать отрасль птицеводства, создавать новые направления, которые и дадут новые поступления в бюджет", — добавил он.

В контексте

Ряд ассоциаций обратился к Офису президента, премьер-министру и Верховной Раду с таким же призывом — исправить плохую ситуацию.

Они утверждают, что аномальный рост цен на энергоносители и корма и так привели к сокращению отечественного производства. Если к этому добавить еще налоговое давление — Украина может потерять собственную отрасль производства мяса птицы и будет вынуждена импортировать продукты, рискуя продовольственной безопасностью страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы