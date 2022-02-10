Не можна наповнювати бюджет ціною знищення середнього бізнесу: президент асоціації про податковий тиск на птахівників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Посилення податкового навантаження на дрібний та середній бізнес призведе до його ліквідації, а не до наповнення бюджету. Про це у коментарі УНН заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, коментуючи податкові зміни, які вступили у дію з 1 січня 2022 року.
Деталі
Ідеться про закон “Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень” (законопроект № 5600), який ще називають “ресурсним”. Він передбачає, що усі суб’єкти господарювання, які розводять свійську птицю, більше не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування 4 групи.
"Це може створити ситуацію певного монополізму. Бо є великі виробники. Вони теж втратять, але хоча б виживуть. Натомість, малі і середні перестануть існувати. Податкове законодавство до змін давало змогу малим і середнім виробникам працювати, виготовляти продукцію, створювати конкуренцію на ринку. Відтак, не можна десь брати, а десь — додавати. Бо постраждалі категорії виробників матимуть серйозні проблеми", — коментує Козаченко.
На тлі пандемії Україна опинилася в складних економічних умовах, продовжив Карпенко.
"І інші країни — також. Однак вони навпаки підтримують бізнес, а не обтяжують його. Зрозуміло, що не вистачає коштів у бюджеті. Але треба було не поспішати із прийняттям такого серйозного рішення. Нам треба підтримувати галузь птахівництва, створювати нові напрямки, які й дадуть нові надходження у бюджет", — додав він.
У контексті
Низка асоціацій звернулася до Офісу президента, прем’єр-міністра та Верховної Ради із таким самим закликом — виправити згубну ситуацію.
Вони стверджують, що аномальне зростання цін на енергоносії та корми і так призвели до скорочення вітчизняного виробництва. Якщо до цього додати ще податковий тиск — Україна може втратити власну галузь виробництва м’яса птиці та буде змушена імпортувати продукти, ризикуючи продовольчою безпекою країни.