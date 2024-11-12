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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Не хочешь быть на передовой - плати, хочешь в отпуск - плати": глава ВСК о коррупции в армии

"Не хочешь быть на передовой - плати, хочешь в отпуск - плати": глава ВСК о коррупции в армии

Киев  •  УНН

15:09 • 2108 просмотра

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Глава ВСК Анна Скороход сообщила о случаях, когда военные платят за избежание передовой и получение отпусков. Также выявлены злоупотребления с наградами и дополнительными выплатами в высшем командовании.

В Силах обороны существуют случаи, когда военные, которые якобы находятся на передовой, платят своему командиру, чтобы не быть на "нуле". Также существуют случаи, когда солдаты платят, чтобы уйти в отпуск, или пройти ВВК, а также существует проблема со злоупотреблением на получении медалей. Об этом заявила народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) Анна Скороход во время пресс-конференции о деятельности временной следственной комиссии по проблемам военных, передает УНН.

Один из проблемных вопросов - это коррупция в армии. Коррупция как на низком - так и на самом высоком уровне. Мы неоднократно отрабатывали кейсы, когда с обычных солдат требовали деньги, когда у нас есть списки "мертвых душ"... Например, у нас по списку на передовой находится 100 человек, а по факту их 60-70, а остальные 30 сбрасывают "сотку" на карточку родственников, или просто сбрасывают деньги куда-то командиру, чтобы не быть на передовой. Не хочешь быть на передовой - плати, хочешь в отпуск - плати, хочешь пройти ВВК - плати

- сказала Скороход.

Также она рассказала о вопросе наград.

"Мы также рассматривали вопрос наград. У нас награждены все штабники - завешаны медалями, как елки. Имеют за два дня на передовой награды. При этом ребята, которые уже годами сидят и держат посадки, обороняют нашу страну, не имеют ничего. Или имеют какую-то грамоту, которой можно только где-то подтереться. И при этом, когда подаешь на награду, все время документы где-то теряются. Но для своих все всегда есть. Для своих все награды, все ордена, все, что можно собрать - все есть, все собирается", - добавила Скороход.

По ее словам, также существуют манипуляции с дополнительной денежной наградой.

"... не только на уровне ротного, комбата и комбрига, ... даже в высшем военном командовании. Мы рассматривали кейс по группировке войск, когда командующий группировки войск начислял себе "сотку" дополнительно, что он находится на передовой, никогда там не находясь", - отметила нардеп.

Напомним

Врачи военно-врачебных комиссий имеют указание признавать мужчин-военнообязанных годными к военной службе. Также существуют случаи, когда ТЦК формируют списки, по которым определенным людям не вручают повестки.

Павел Башинский

Павел Башинский

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