НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

Национальный Банк Украины ввел в обращение памятную монету к 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Монетный двор выпустил монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Аист черный". Это - четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сегодня, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, НБУ вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный". Это - четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника. - отметили в НБУ.

Детали

В НБУ объяснили, что черный аист для монеты был выбран не спроста. Это редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне.

Аист черный занесен в Красную книгу Украины и Европейский красный список, охраняется Бернской и Боннской конвенциями.

Это один из двух видов аистов, встречающийся в фауне Украины. Поселяется преимущественно возле лесных озер или лесных болот. В отличие от белого аиста, эта птица - очень осторожная и старается избегать людей, поэтому представителей его вида увидеть можно очень редко. - отметили в НБУ.

Сейчас популяция этой птицы на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона, и о том, что заповедник становится центром биоразнообразия даже в условиях радиационного загрязнения.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черный, над которым вверху - птенцы в гнезде.

На аверсе - в центре размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя.

Номинал памятной монеты - 5 грн.

Она изготовлена из нейзильбера.

Тираж - 40 000 шт. (в том числе 20 000 шт. в сувенирной упаковке).

Приобрести ее можно уже с сегодняшнего дня с 10:00 в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Также памятные монеты можно купить в банках-дистрибьюторах (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") - по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.