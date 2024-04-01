НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны

Валютные интервенции Национального банка Украины в долларовом эквиваленте увеличились на 16,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствует статистика регулятора, пишет УНН.

В марте Национальный банк Украины осуществил продажу валюты на сумму 1,81 млрд долларов из резервов для поддержания курса гривны. Это больше, чем в феврале, когда объем чистой продажи составил 1,54 млрд долларов, но меньше, чем в течение последних 9 месяцев.

Напомним

Глава Национального банка Андрей Пышный говорит, что НБУ продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.