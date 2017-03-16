НБУ упростил покупку валюты по ряду операций

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 20115 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 68413 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112082 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127420 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136062 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128233 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119862 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107701 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103972 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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НБУ упростил покупку валюты по ряду операций

НБУ упростил покупку валюты по ряду операций

Киев  •  УНН

 • 13821 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. С сегодняшнего дня вступают в силу изменения, введение Национальным банком Украины относительно упрощения покупки иностранной валюты по некоторым операциям, спрос на валюту для проведения которых не будет иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на валютном рынке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В НБУ сообщили, что в частности разрешается осуществлять покупку иностранной валюты субъектам хозяйствования за счет кредитных средств в гривне, привлеченных под государственные гарантии с целью выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Также Нацбанк ввел упрощенный порядок покупки иностранной валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 марта 2017 года №22 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу с 16 марта 2017 года.

Напомним, Нацбанк упростил регистрацию изменений в кредитных договорах .

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