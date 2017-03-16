НБУ упростил покупку валюты по ряду операций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С сегодняшнего дня вступают в силу изменения, введение Национальным банком Украины относительно упрощения покупки иностранной валюты по некоторым операциям, спрос на валюту для проведения которых не будет иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на валютном рынке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В НБУ сообщили, что в частности разрешается осуществлять покупку иностранной валюты субъектам хозяйствования за счет кредитных средств в гривне, привлеченных под государственные гарантии с целью выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.
Также Нацбанк ввел упрощенный порядок покупки иностранной валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 марта 2017 года №22 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу с 16 марта 2017 года.
Напомним, Нацбанк упростил регистрацию изменений в кредитных договорах .