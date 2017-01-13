НБУ продал на валютном аукционе 55,5 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 55,5 млн долл., - 67,7% общего объема поданных заявок субъектами рынка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 82 млн долл., из которых НБУ продал 55,5 млн долл.", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 27,60 грн/долл., максимальный — 27,70 грн/долл. и средневзвешенный — 27,6486 грн/долл.
В то же время, по минимальному курсу было приобретено 7,2% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников — 3,996 млн долл.
Как сообщал УНН, 13 января Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже валюты для стабилизации курса гривны.