НБУ обнародовал график работы банковской системы на время праздников в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальный банк Украины сообщил о графике работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Дни работы системы электронных платежей Национального банка Украины переносятся с:
● пятницы 9 марта - на субботу 3 марта;
● понедельника 30 апреля - суббота 5 мая;
● пятницы 29 июня - субботу 23 июня;
● понедельника 24 декабря - на субботу 22 декабря;
● понедельника 31 декабря - на субботу 29 декабря.
При необходимости 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.
Также банки должны сообщить клиентов о собственном режим работы в указанные дни, организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.
Как сообщал УНН, в 2018 году у украинцев будет 11 выходных, связанных с религиозными и государственными праздниками.