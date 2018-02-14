НБУ повідомив про графік роботи банківської системи на час свят у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національний банк України повідомив про графік роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням робочих днів у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Дні роботи системи електронних платежів Національного банку України переносяться з:
● п’ятниці 9 березня – на суботу 3 березня;
● понеділка 30 квітня – на суботу 5 травня;
● п’ятниці 29 червня – на суботу 23 червня;
● понеділка 24 грудня – на суботу 22 грудня;
● понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня.
За потреби 9 березня, 30 квітня, 29 червня, 24 та 31 грудня 2018 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.
Також банки мають повідомити клієнтів про власний режим роботи в зазначені дні, організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.
Як повідомляв УНН, у 2018 році українці матимуть 11 вихідних, пов'язаних з релігійними та державними святами.