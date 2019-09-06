Названа средняя сумма алиментов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Средняя сумма алиментов, выплачиваемых в Украине, составляет 1976,86 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики о расходах украинских домохозяйств в I квартале 2019 года, передает УНН.
Лишь 0,8% домохозяйств назвали алименты в структуре своих расходов и средняя сумма составляет 1976,86 грн.
В то же время, если уплаченные алименты распределить на все домохозяйства, то на одно домохозяйство приходится 15,06 грн алиментов.
Как сообщал УНН, в течение пяти лет в Украине временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно выплатили на 1,6 млрд грн.