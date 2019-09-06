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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 101340 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116763 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108470 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114920 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121997 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149295 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149393 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Названа средняя сумма алиментов в Украине

Названа средняя сумма алиментов в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Средняя сумма алиментов, выплачиваемых в Украине, составляет 1976,86 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики о расходах украинских домохозяйств в I квартале 2019 года, передает УНН.

Лишь 0,8% домохозяйств назвали алименты в структуре своих расходов и средняя сумма составляет 1976,86 грн.

В то же время, если уплаченные алименты распределить на все домохозяйства, то на одно домохозяйство приходится 15,06 грн алиментов.

Как сообщал УНН, в течение пяти лет в Украине временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно выплатили на 1,6 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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