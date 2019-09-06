Названа середня сума аліментів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Середня сума аліментів, які виплачуються в Україні, становить 1976,86 грн. Про це свідчать дані Держстатистики про витрати українських домогосподарств у I кварталі 2019 року, передає УНН.
Лише 0,8% домогосподарств назвали аліменти у структурі своїх витрат і середня сума становить 1976,86 грн.
Водночас, якщо сплачені аліменти розподілити на всі домогосподарства, то на одне домогосподарство припадає 15,06 грн аліментів.
Як повідомляв УНН, упродовж п’яти років в Україні тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме виплатили на 1,6 млрд грн.