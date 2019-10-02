НАПК требует провести служебное расследование в одном из управлений статистики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции требует от руководителя Главного управления статистики в Запорожской области расследовать нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона начальнику Главного управления статистики в Запорожской области Марине Шейко относительно ее подчиненной", - говорится в сообщении.
По данным НАПК, что ведущий специалист-экономист отдела анализа данных социальной статистики и статистики труда управления анализа данных демографической и социальной статистики Главного управления статистики в Запорожской области Виктория Гюльназарян не передала принадлежащие ей корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней с момента назначения на должность.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к невыполнению Викторией Гюльназарян требований части первой статьи 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - отметили в Нацагентстве.
Как указано, если руководитель не выполнит предписание, то будет нести ответственность в соответствии со статьей 188-46 КУоАП.
Напомним, НАПК внесло предписание новому министру экономического развития.