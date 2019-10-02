НАЗК вимагає провести службове розслідування в одному з управлінь статистики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає від керівника Головного управління статистики у Запорізькій області розслідувати порушення антикорупційного законодавства. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.
"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону начальнику Головного управління статистики у Запорізькій області Марині Шейко стосовно її підлеглої", - йдеться в повідомленні.
За даними НАЗК, що провідний спеціаліст-економіст відділу аналізу даних соціальної статистики та статистики праці управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики Головного управління статистики у Запорізькій області Вікторія Гюльназарян не передала належні їй корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів з моменту призначення на посаду.
"Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає провести службове розслідування для виявлення причин та умов, що призвели до невиконання Вікторією Гюльназарян вимог частини першої статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав, а також розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - зазначили у Нацагентстві.
Як вказано, якщо керівник не виконає припис, то буде нести відповідальність, відповідно до статті 188-46 КУпАП.
Нагадаємо, НАЗК внесло припис новому міністру економічного розвитку.