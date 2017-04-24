НАПК оценит действия министров, которые взяли на поруки Н.Мартыненко - Н.Корчак
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции даст оценку действиям действующих министров, которые принимали участие в судебном заседании по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко и взяли его на поруки. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НАПК Наталья Корчак, передает УНН.
"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это - первый инцидент такого характера", - подчеркнула она.
По мнению Н.Корчак, такая ситуация недопустима.
"Чиновники, участвующих в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", - сказала она.
Напомним, 22 апреля Соломенский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Николаю Мартыненко меру пресечения в виде взятия на поруки.
Согласно решению суда, Н.Мартыненко отпустили на поруки 14 народных депутатов и министров. В частности - министра образования и науки Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и министра молодежи и спорта Игоря Жданова.