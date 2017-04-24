НАПК оценит действия министров, которые взяли на поруки Н.Мартыненко - Н.Корчак

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это - первый инцидент такого характера", - подчеркнула она.

По мнению Н.Корчак, такая ситуация недопустима.

"Чиновники, участвующих в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", - сказала она.

Напомним, 22 апреля Соломенский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Николаю Мартыненко меру пресечения в виде взятия на поруки.

Согласно решению суда, Н.Мартыненко отпустили на поруки 14 народных депутатов и министров. В частности - министра образования и науки Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и министра молодежи и спорта Игоря Жданова.