НАЗК оцінить дії міністрів, які взяли на поруки М.Мартиненка – Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції надасть оцінку діям чинних міністрів, які брали участь у судовому засідання з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку та взяли його на поруки. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова НАЗК Наталія Корчак, передає УНН.
“НАЗК на підставі ухвали суду, в даному випадку Солом’янського, зробить свою оцінку діям міністрів, які брали участь у судовому засіданні та взяли на поруки екс-депутата Миколу Мартиненка. Це — перший інцидент такого характеру”, — наголосила вона.
На думку Н.Корчак, така ситуація є неприпустимою.
“Урядовці, що беруть участь у судовому засіданні, яке не стосується їх прав та обов’язків, нонсенс”, — сказала вона.
Нагадаємо, 22 квітня Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату Миколі Мартиненку запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.
Згідно з рішенням суду, М.Мартиненка відпустили на поруки 14 народних депутатів та міністрів. Зокрема, це міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр молоді та спорту Ігор Жданов.