НАЗК оцінить дії міністрів, які взяли на поруки М.Мартиненка – Н.Корчак

“НАЗК на підставі ухвали суду, в даному випадку Солом’янського, зробить свою оцінку діям міністрів, які брали участь у судовому засіданні та взяли на поруки екс-депутата Миколу Мартиненка. Це — перший інцидент такого характеру”, — наголосила вона.

На думку Н.Корчак, така ситуація є неприпустимою.

“Урядовці, що беруть участь у судовому засіданні, яке не стосується їх прав та обов’язків, нонсенс”, — сказала вона.

Нагадаємо, 22 квітня Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату Миколі Мартиненку запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Згідно з рішенням суду, М.Мартиненка відпустили на поруки 14 народних депутатів та міністрів. Зокрема, це міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр молоді та спорту Ігор Жданов.