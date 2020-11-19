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Наименьший рейтинг недоверия среди украинских политиков у Разумкова и Степанова - соцопрос

Наименьший рейтинг недоверия среди украинских политиков у Разумкова и Степанова - соцопрос

Киев  •  УНН

 • 13007 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имеют наименьший рейтинг недоверия среди украинских политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Украина на карантине: мониторинг общественных настроений”, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 15-17 ноября 2020 года, передает УНН.

В частности, отвечая на вопрос, “Насколько не доверяете вы таким политикам?” 74% опрошенных заявили, что “скорее не доверяют” и “совсем не доверяют” Петру Порошенко. Еще 72% выразили недоверие Юлии Тимошенко, и 67% — министру внутренних дел Арсену Авакову. Самые низкие показатели недоверия продемонстрировали министр здравоохранения Максим Степанов и спикер Верховной Ради Дмитрий Разумков — им не доверяют лишь 36% граждан.

Отметим, что, согласно данным рейтинга, президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 51% опрошенных. При этом несколько меньше — 46% граждан — заявили, что полностью доверяют президенту страны.

Отвечая на вопрос “Насколько Вы удовлетворены деятельностью учреждений в борьбе с эпидемией коронавируса?”, 35% опрошенных подтвердили, что удовлетворены работой Владимира Зеленского, а 60% выразили недовольство ее результатами. При этом деятельностью министра здравоохранения (равно как и деятельностью спикера) довольны 33% опрошенных, а деятельностью премьер-министра — лишь 23%. В целом, свыше половины опрошенных выразили недовольство промежуточными итогами борьбы с COVID-19 политиками, министерствами и ведомствами.

Разделились мнения граждан и по поводу оценки мер, введенных властями для противодействия распространения эпидемии COVID-19. В частности, 48% опрошенных считают их оптимальными, 24% — излишне мягкими, а 11% — слишком жесткими.

Опрос проведен с 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полом и типом поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Заказчик опроса — отсутствует. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Украинские Национальные Новости

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