Лучший бомбардир УПЛ заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ведущий форвард донецкого “Олимпика” Захеди Шахаб сдал положительный тест на коронавирус, передает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.
Сообщается, что Шахаб сдал положительный тест еще 8 декабря, однако пресс-служба “Олимпика” об этом еще информации не дает.
Примечательно, что иранский легионер с 8 голами возглавляет список лучших снайперов чемпионата Украины.
Напомним, что “Олимпик” в матче 13-го тура УПЛ не участвовал.