Лучшая теннисистка Украины Э.Свитолина снялась с турнира в Сиднее
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Четырнадцатая ракетка мира Элина Свитолина отказалась от участия на турнире "Apia International Sydney", стартовавшем в Сиднее (Австралия), передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Сегодня утром харьковчанка должна была провести матч первого раунда турнира против олимпийской чемпионки-2016 пуэрториканки Моники Пуиг, однако так и не вышла на корт.
Причиной снятия с соревнований украинки стала вирусная инфекция.
Отметим, что место украинки в сетке заняла датчанка Каролин Возняцки (десятая сеяная). Ее поединок против Моники Пуиг состоится 9 января.
Напомним, еще несколько дней назад Э.Свитолина выступала в полуфинале соревнований в Брисбене, где уступила будущей чемпионке Каролине Плишковой.