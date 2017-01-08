Найкраща тенісистка України Е.Світоліна знялася з турніру в Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Чотирнадцята ракетка світу Еліна Світоліна відмовилася від участі на турнірі "Apia International Sydney", що стартував у Сіднеї (Австралія), передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Сьогодні вранці харків'янка повинна була провести матч першого раунду турніру проти олімпійської чемпіонки-2016, пуерторіканки Моніки Пуіг, проте так і не вийшла на корт.
Причиною зняття зі змагань українки стала вірусна інфекція.
Зазначимо, що місце українки в сітці зайняла датчанка Каролін Возняцкі (10-а сіяна). Її поєдинок проти Моніки Пуїг відбудеться 9 січня.
Нагадаємо, ще кілька днів тому Е.Світоліна виступала в півфіналі змагань в Брісбені, де поступилася майбутній чемпіонці Кароліні Плішковій.