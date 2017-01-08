Найкраща тенісистка України Е.Світоліна знялася з турніру в Сіднеї

Сьогодні вранці харків'янка повинна була провести матч першого раунду турніру проти олімпійської чемпіонки-2016, пуерторіканки Моніки Пуіг, проте так і не вийшла на корт.

Причиною зняття зі змагань українки стала вірусна інфекція.

Зазначимо, що місце українки в сітці зайняла датчанка Каролін Возняцкі (10-а сіяна). Її поєдинок проти Моніки Пуїг відбудеться 9 січня.

Нагадаємо, ще кілька днів тому Е.Світоліна виступала в півфіналі змагань в Брісбені, де поступилася майбутній чемпіонці Кароліні Плішковій.