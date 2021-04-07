Самый дорогой футболист "Манчестер Сити" продлил контракт с клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пресс-служба "Манчестер Сити" объявила о продлении контракта с лидером "горожан" Кевином Де Брюйне, передает УНН со ссылкой на сайт английского клуба.
Детали
Соглашение было продлено на два года. В общем контракт будет действовать до 2025 года.
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“Я не могу быть еще счастливее. С момента прихода в „Сити“ в 2015 году я чувствую себя, как дома. Я люблю болельщиков, моя семья поселилась здесь в Манчестере, и мой собственный уровень игры развивается очень хорошо”, — отметил где Брюйне.
Дополнение
Де Брюйне и Стерлинг являются самыми дорогими футболистами в составе “МС”. Трансферная стоимость каждого составляет 100 млн. евро. В этом сезоне бельгиец сыграл 25 матчей и забил 7 голов при 9-ти ассист.