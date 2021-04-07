Найдорожчий футболіст "Манчестер Сіті" продовжив контракт із клубом

Деталі

Угода була продовжена на два роки. Загалом контракт діятиме до 2025 року.

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"Я не можу бути ще щасливішим. З моменту приходу в "Сіті" в 2015 році я відчуваю себе, як вдома. Я люблю уболівальників, моя сім'я оселилася тут в Манчестері, і мій власний рівень гри розвивається дуже добре", - зазначив Де Брюйне.

Доповнення

Де Брюйне і Рахім Стерлінг є найдорожчими футболістами у складі "МС". Трансферна вартість кожного складає 100 млн. євро. У цьому сезоні бельгієць відіграв 25 матчів і забив 7 голів при 9-ти ассистах.