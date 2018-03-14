Самый дорогой футболист "Лацио" пропустит поединок против "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Полузащитник итальянского римского “Лацио” Сергей Милинкович-Савич пропустит матч 1/8 финала Лиги Европы против киевского “Динамо”, информирует УНН со ссылкой на портал Calciomercato.
По сообщению издания, хавбек не примет участия в матче из-за мышечного повреждения.
Примечательно, что 23-летний игрок в нынешнем сезоне провел 32 матча и является одним из главных голеадоров клуба — 11 голов и 4 сделанные результативные передачи.
Отметим, что трансферная стоимость игрока сборной Сербии составляет 55 млн. евро — самый дорогой футболист в составе “орлов”.
Добавим также, завтрашний поединок пройдет в 20:00 на НСК “Олимпийский” в Киеве.