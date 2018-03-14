Найдорожчий футболіст "Лаціо" пропустить поєдинок проти "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Півзахисник італійського римського “Лаціо” Сергій Мілінкович-Савич пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти київського “Динамо”, інформує УНН з посиланням на портал Calciomercato.
За повідомленням видання, хавбек не візьме участі в матчі через м’язове ушкодження.
Примітно, що 23-річний гравець в нинішньому сезоні провів 32 матчі і є одним із головних голеадорів клубу — 11 голів та 4 зроблені результативні передачі.
Відзначимо, що трансферна вартість гравця збірної Сербії становить 55 млн. євро — найдорожчий футболіст у складі “орлів”.
Додамо також, завтрашній поєдинок пройде о 20:00 на НСК “Олімпійський” у Києві.