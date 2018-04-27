Крупнейший столичный застройщик в прошлом году увеличил объемы привлеченных инвестиций

В своем отчете президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отметил, что за отчетный период компания привлекла 4 млрд инвестиций, что на 10% больше 2016 год.

"Силами "Киевгорстроя" в течение года введено в эксплуатацию более 330 тыс. кв. м недвижимости, а также более 5 тыс. кв. М нежилых помещений. Чистый доход компании вырос на 5,3% до 3,1 млрд грн. Чистая прибыль составила больше 71 млн грн", - сказал Игорь Кушнир.

Президент "Киевгорстроя" сообщил, что компания увеличила активы на 787 млн ​​грн или 12,6% по сравнению с 2016 годом.

Вместе с тем, уплачено налогов на сумму более 80 млн грн и передано в коммунальную собственность города сетей на сумму более 140 млн грн.

Напомним, холдинговая компания "Киевгорстрой" провела очередное годовое общее собрание акционеров. Акционеры компании признали работу правления и наблюдательного совета удовлетворительной и согласовали выплату дивидендов в размере 40% от суммы чистой прибыли, полученной обществом в 2017 году.