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Найбільший столичний забудовник минулого року збільшив обсяги залучених інвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У 2017 році Холдингова компанія “Київміськбуд” залучила інвестицій на 10% більше, ніж позаминулого року. Про це під час загальних зборів акціонерів повідомив президент компанії Ігор Кушнір, пише УНН.

Найбільший столичний забудовник минулого року збільшив обсяги залучених інвестицій

У своєму звіті президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір зазначив, що за звітний період компанія залучила 4 млрд інвестицій, що на 10% більше за 2016 рік.

“Силами "Київміськбуду“ протягом року введено в експлуатацію понад 330 тис. кв. м нерухомості, а також більше 5 тис. кв. м нежитлових приміщень. Чистий дохід компанії виріс на 5,3% до 3,1 млрд грн. Чистий прибуток склав більше 71 млн грн”, — сказав Ігор Кушнір.

Президент “Київміськбуду” повідомив, що компанія збільшила активи на 787 млн грн або 12,6% у порівнянні з 2016 роком.

Разом із тим, сплачено податків на суму понад 80 млн грн та передано до комунальної власності міста мереж на суму більше 140 млн грн.

Нагадаємо, холдингова компанія “Київміськбуд” провела чергові річні загальні збори акціонерів. Акціонери компанії визнали роботу правління та наглядової ради задовільною та погодили виплату дивідендів у розмірі 40% від суми чистого прибутку, одержаного товариством у 2017 році.

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