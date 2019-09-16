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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110998 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102848 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109942 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119512 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148209 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Вокруг Киева за сутки произошло около 70 природных пожаров

Вокруг Киева за сутки произошло около 70 природных пожаров

Киев  •  УНН

 • 12185 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Киевской области за сутки, 15 сентября, зафиксировано 68 пожаров на общей площади более 72 га. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"В Киевской области 15 сентября зафиксировано 68 пожаров на общей площади 72,132 га", - сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Зафиксировано, в частности: 5 очагов возгорания торфа, 53 - травяного настила, 8 - мусора на открытой местности, а также лесные пожары.

В Киеве 15 сентября зафиксировано 29 пожаров, среди которых:

  • на территории Никольского лесопаркового хозяйства горел травяной настил на площади 700 кв. м;
  • на территории Днепровского лесничества - травяной настил и мусор на площади 10 кв. м.
  • в Голосеевском районе горел мусор на площади 150 кв. м.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает, что делать в случаях задымленности:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - посоветовали в КГГА.

Напомним, в результате пожара в Киевской области выгорело 30 га поля с соей.

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