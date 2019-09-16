Вокруг Киева за сутки произошло около 70 природных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Киевской области за сутки, 15 сентября, зафиксировано 68 пожаров на общей площади более 72 га. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"В Киевской области 15 сентября зафиксировано 68 пожаров на общей площади 72,132 га", - сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.
Зафиксировано, в частности: 5 очагов возгорания торфа, 53 - травяного настила, 8 - мусора на открытой местности, а также лесные пожары.
В Киеве 15 сентября зафиксировано 29 пожаров, среди которых:
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- на территории Никольского лесопаркового хозяйства горел травяной настил на площади 700 кв. м;
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- на территории Днепровского лесничества - травяной настил и мусор на площади 10 кв. м.
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- в Голосеевском районе горел мусор на площади 150 кв. м.
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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает, что делать в случаях задымленности:
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- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
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- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
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- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
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- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
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- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
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- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.
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"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - посоветовали в КГГА.
Напомним, в результате пожара в Киевской области выгорело 30 га поля с соей.