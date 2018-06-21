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Даже не SecondHand: просрочка как новый тренд на потребительском рынке Украины

Даже не SecondHand: просрочка как новый тренд на потребительском рынке Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Простроченный товар – новый тренд на потребительском рынке Украины. И это не шутка, а суровая реальность, негодуют эксперты. Предложения купить что-то испорченное нынче не только не гонимы, но и популярны, твердят продавцы, ни капли не стесняясь такого своего товара. В причинах того, почему украинцы не боятся продавать и покупать просроченный товар, разбирался УНН.

Мониторинг публичных площадок торговли в Интернете показывает, что украинцы массово стали продавать ненужные им вещи. Мамочки торгуют одеждой своих подросших детей, мужчины — запчастями для авто и рыбацкими снастями, бывшими в употреблении, многие продают консервацию, поделки, вещи-handmade. Продают украинцы и ненужные им подарки, надоевшие игрушки, старые самовары и не только. Предложений на том же olx купить что-нибудь нужное и ненужное так много, что по объему товаров с ним не сравниться ни один, даже самый большой, супермаркет.

“Раньше были комиссионные магазины. Сегодня у нас огромной популярностью пользуются „секондхенды“. Даже целые сети таких магазинов появились с представительствами в разных городах. Но кроме этого, в силу нестабильной экономики, социальной напряженности, бедности населения, продать что-то и на этом немного заработать не прочь даже те, кто никогда раньше не занимались торговлей. Интернет-площадки для продажи дали возможность каждому почувствовать себя немного бизнесменом. И да, есть те, кто и правда ведет бизнес на olx. Например, я. Но не мало и таких, кто торгует от нужды в деньгах. Есть и мошенники, которые на самом деле ничего не продают, но просят потенциального покупателя перечислить им предоплату за якобы пересылку товара”, — рассказывает один из пользователей olx.

Здесь целая своя жизнь, продолжает Василий.

“У кого наметан глаз, сразу понимает, кто торгует своим товаром, кто перекупщик, а кто шарлатан. Удобная система оплаты и доставки товаров позволяют экономить время каждого из нас. Поэтому это популярно. Так же — цена. На olx можно купить дешевле, чем в магазине, потому что мне, например, не нужно оплачивать аренду помещения под магазин. И цена — это, наверное, самый главный аргумент для покупателя”, — считает он.

Но торговля вещами, даже бывшими в употреблении, хорошего качества — это одно. А вот продажа просроченной, часто даже опасной, продукции — это совсем другое. Однако и такие товары тоже продают и тоже покупают.

Так, УНН отыскал массу объявлений, в которых украинцам предлагают купить простроченные продукты питания, консервы, товары бытовой химии, косметику и даже б/у картриджи для принтера.

  

Продают и простроченные талоны на бензин без пояснений, что с ними делать и как использовать.


Но самое интересное другое. В сети доступны объявления, авторы которых готовы купить простроченный товар большими партиями. Речь, прежде всего, о продуктах питания.

“Товары с подходящим к концу сроком реализации, с истекшим недавно и давно. Маленькими, большими партиями. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Независимо от выхода объявления”, — пишет автор объявления Михаил.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, развитие рынка простроченных товаров в Украине — это отражение экономического кризиса в стране.

“Люди сознательно идут на риск, покупая просрочку. Но делают это не от хорошей жизни. А от того, что не могут позволить себе купить качественные продукты, которое стоят явно дороже, чем те, у которых походит срок годности. На самом деле — это очень печальная ситуация. Говорить о защите прав потребителя в этом случае вообще не приходиться”, — сказал он.

Политик подчеркнул, что никакая экономия не должна превалировать над риском лишиться здоровья или жизни. А поэтому призвал украинцев все же не рисковать и не покупать продукты питания, непригодные к употреблению.

“Хорошо, что вы пишите об этом. На самом деле это не проблема какого-то отдельного интернет-сайта или отдельного покупателя. Это страшная тенденция, которая демонстрирует, куда катится качество жизни каждого отдельно взятого гражданина Украины и народа в целом. Именно эти тенденции показывают реальную картину происходящего, а не нарисованные отчеты о повышении пенсий и якобы благосостояния украинцев”, — подытожил он.

По мнению эксперта, исполнительного директора Всеукраинской общественной организации “Союз потребителей Украины” Максима Несмеянова, к развитию рынка простроченных товаров привела не только неплатежеспособность наших сограждан, но еще и бесконтрольность на рынке продуктов питания.

“Недобросовестному бизнесу сегодня нечего терять: штрафы за „просрочку“ являются мизерными, а предписания главного контролера страны давно не действуют.

Чтобы действительно улучшить продовольственную безопасность украинцев, надо увеличить штрафы для нечестных производителей и торговцев. Потому что бизнес давно не боится действующих штрафов, как и предписаний на устранение нарушения Госпродпотребслужбы”, — считает он.

По данным Госпродпотребслужбы (по итогам 2017 года) треть всех нарушений в сфере защиты прав потребителей пришлась именно на продажу “просрочки”.

“Основными нарушениями в сфере защиты прав потребителей является отсутствие своевременной и полной информации о продукции (66%), реализация товара, срок годности которого истек (27%) и отказ потребителю в реализации его прав, установленных Законом Украины „О защите прав потребителей“, при приобретении некачественного товара, обмене качественного товара, предоставлении услуги — 4,3%”, — рассказал директор департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий.

Однако нужно понимать, что эти официальные цифры статистики никак не учитывают объемы предлагаемой “просрочки” на стихийных рынках, подпольных магазинчиках и, конечно же, в Интернете. Поэтому реальная картина может быть куда более удручающей...

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