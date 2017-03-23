Нацполиция и Нацгвардия не охраняли экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 17543 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 65895 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111619 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135710 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128056 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119722 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106754 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107693 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103966 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Нацполиция и Нацгвардия не охраняли экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова

Нацполиция и Нацгвардия не охраняли экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова

Киев  •  УНН

 • 8120 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины не осуществляли личной охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в сообщении МВД на Facebook, передает УНН.

"Ни Национальная полиция Украины, ни Национальная гвардия Украины не осуществляли личной охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.

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