Нацполиция и Нацгвардия не охраняли экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины не осуществляли личной охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в сообщении МВД на Facebook, передает УНН.
"Ни Национальная полиция Украины, ни Национальная гвардия Украины не осуществляли личной охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.