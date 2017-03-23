Нацполиция и Нацгвардия не охраняли экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова

"Ни Национальная полиция Украины, ни Национальная гвардия Украины не осуществляли личной охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.