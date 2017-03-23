Нацполіція та Нацгвардія не охороняли екс-депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Національна поліція України та Національна гвардія України не здійснювали особистої охорони екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Про це йдеться в повідомленні МВС на Facebook, передає УНН.
“Ані Національна поліція України, ані Національна гвардія України не здійснювали особистої охорони екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.