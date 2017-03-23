Нацполіція та Нацгвардія не охороняли екс-депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова

“Ані Національна поліція України, ані Національна гвардія України не здійснювали особистої охорони екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.