Национальный кэшбэк: в октябре украинцы получили 125 млн грн
Киев • УНН
В октябре украинцы получили 125 млн грн кэшбэка, что втрое больше чем в сентябре. К программе "Национальный кэшбек" присоединились 3 млн украинцев, которые могут получать 10% от покупок украинских товаров.
В октябре украинцы получили 125 млн грн кэшбэка. Это втрое больше, чем в сентябре, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал «Дія».
В Дії напомнили, что «Национальный кэшбек - это когда вы покупаете украинские товары и получаете 10% от покупок обратно на специальную карту».
Кроме того, уже известны результаты программы за октябрь:
- 125 млн грн кэшбэка начислено за октябрь;
- 3 млн украинцев стали участниками программы;
- 3,2 млн карт Национальный кэшбек выпущено;
- 1,5+ тысячи производителей внесли в программу 300 тысяч товаров.
Полученные средства можно тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или задонатить на Силы обороны или инвестировать в военные облигации.
В "Дії" можно проверить товар на участие в программе "Национальный кэшбэк"15 октября 2024, 10:25 • 11233 просмотра