Национализация “Мотор Сич” напугала банкиров: доллар дорожает - Нацбанк потеряет золотовалютные резервы

“КНР заявила о подаче против Украины иска на 3,6 млрд долларов в международный арбитраж, и возможный проигрыш дела может вылиться в огромные выплаты с нашей стороны. Скорее всего, из золотовалютных резервов Нацбанка, в этом видят большие риски для нашей страны, нашего валютного рынка и гривны”, — пишут журналисты, которые опросили аналитиков и финансистов.

Банкиры пристально следят за развитием этой скандальной истории, которая может буквально “сорвать” курс гривны, ведь золотовалютные резервы Украины довольно скудны, а потери ей грозят довольно серьезные: помимо иска китайских бизнесменов в международный арбитраж на 3,6 млрд долларов Украина может столкнуться с сокращением экспорта — КНР может предпринять ответные меры в виде формальных или неформальных ограничений на поставки украинских товаров. Как известно, Поднебесная для Украины экспортный рынок № 1, обеспечивающий наибольший приток валюты свыше 7 млрд долларов.

“В результате этих событий Украина может потерять ни много, ни мало 11 млрд долларов. Чтобы было проще осознать масштаб грядущей катастрофы, проведу понятное сравнение: чистые золотовалютные резервы Нацбанка Украины за вычетом долга перед МВФ составляют 18,1 млрд долларов... Думаю, масштаб катастрофы очевиден”, — обрисовал перспективы экономический эксперт, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

“Перспектива взыскания с Украины огромных штрафных санкций через международный арбитраж финансистами расценивается как один из довольно серьезных рисков для курсовой стабильности в Украине. Эксперты продолжают следить за этим спором, доллар дорожает, а банкиры обсуждают национализацию „Мотор Сичи“ и риск огромных выплат китайцам”, — рассказали журналисты, пообщавшись с финансистами о возможных последствиях национализации компании.

Ситуация ухудшается тем, что в феврале текущего года миссия МВФ покинула Украину, оставив страну без перспективы дальнейшего кредитования: “Нужен больший прогресс”, — сказал тогда постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман, отметив провалы правительства в борьбе с коррупцией и реформировании судебной системы, из-за которых западное финансирование не приносит пользы украинской экономике.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о национализации “Мотор Сич”, для чего будет разработан специальный закон, а Украина выплатит компенсации акционерам. Глава президентской партии “Слуга народа” Александр Корниенко подтвердил, что законопроект о национализации готовится, и также анонсировал, что Украине придется компенсировать инвесторам их потери.

В свою очередь эксперты назвали национализацию “Мотор Сич” спусковым механизмом для опасных политических и экономических процессов в Украине — тотальный передел собственности и разграбление национализированных предприятий коррумпированной политической и бюрократической элитой.

“Национализация „Мотор Сич“ — это опасная вещь. И дело не в экономической ситуации. Дело в том, что этот процесс нельзя остановить. Ведь тогда власть может пойти и дальше”, — сказал Виктор Небоженко, директор социологической службы “Украинский барометр”.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий отметил: “Проблема национализации активов заключается в том, сможет ли достаточно коррумпированный государственный аппарат Украины управлять многомиллиардными активами национализированных объектов”.