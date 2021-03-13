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Націоналізація "Мотор Січ" налякала банкірів: долар дорожчає - Нацбанк втратить золотовалютні резерви

Київ • УНН

 • 20976 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Націоналізація компанії "Мотор Січ" може призвести до обвалу курсу гривні, оскільки Україні доведеться платити компенсацію китайським акціонерам компанії в розмірі 3,6 млрд доларів з мізерних золотовалютних резервів Нацбанку. Про це Стране розповіли банкіри та економічні аналітики, які розповіли про причини підвищення курсу долара і оцінили ризики подальшого знецінення гривні, передає УНН.

“КНР заявила про подачу проти України позову на 3,6 млрд доларів у міжнародний арбітраж, і можливий програш справи може вилитися у величезні виплати з нашого боку. Швидше за все, із золотовалютних резервів Нацбанку, в цьому бачать великі ризики для нашої країни, нашого валютного ринку і гривні”, — пишуть журналісти, які опитали аналітиків і фінансистів.

Банкіри пильно стежать за розвитком цієї скандальної історії, яка може буквально “зірвати” курс гривні, адже золотовалютні резерви України досить мізерні, а втрати їй загрожують досить серйозні: крім позову китайських бізнесменів в міжнародний арбітраж на 3,6 млрд доларів Україна може зіткнутися зі скороченням експорту — КНР може вжити відповідних заходів у вигляді формальних або неформальних обмежень на поставки українських товарів. Як відомо, Піднебесна для України експортний ринок № 1, забезпечує найбільший приплив валюти понад 7 млрд доларів.

“В результаті цих подій Україна може втратити ні багато, ні мало 11 млрд доларів. Щоб було простіше усвідомити масштаб майбутньої катастрофи, проведу зрозуміле порівняння: чисті золотовалютні резерви Нацбанку України за вирахуванням боргу перед МВФ становлять 18,1 млрд доларів... Думаю, масштаб катастрофи очевидний”, — обмалювати перспективи економічний експерт, голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

“Перспектива стягнення з України величезних штрафних санкцій через міжнародний арбітраж фінансистами розцінюється як один з досить серйозних ризиків для курсової стабільності в Україні. Експерти продовжують стежити за цією суперечкою, долар дорожчає, а банкіри обговорюють націоналізацію „Мотор Січі“ і ризик величезних виплат китайцям”, — розповіли журналісти, поспілкувавшись з фінансистами про можливі наслідки націоналізації компанії.

Ситуація погіршується тим, що в лютому поточного року місія МВФ покинула Україну, залишивши країну без перспективи подальшого кредитування: “потрібен більший прогрес”, — сказав тоді постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман, відзначивши провали уряду в боротьбі з корупцією і реформуванні судової системи, через які західне фінансування не приносить користі українській економіці.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив про націоналізацію “Мотор Січ”, для чого буде розроблений спеціальний закон, а Україна виплатить компенсації акціонерам. Глава президентської партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко підтвердив, що законопроект про націоналізацію готується, і також анонсував, що Україні доведеться компенсувати інвесторам їх втрати.

У свою чергу, експерти назвали націоналізацію “Мотор Січ” спусковим механізмом для небезпечних політичних та економічних процесів в Україні — тотальний переділ власності та розграбування націоналізованих підприємств корумпованою політичною та бюрократичною елітою.

“Націоналізація „Мотор Січ“ — це небезпечна річ. І справа не в економічній ситуації. Річ у тому, що цей процес не можна зупинити. Адже тоді влада може піти і далі”, — сказав Віктор Небоженко, директор соціологічної служби “Український барометр”.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій зазначив: “Проблема націоналізації активів полягає в тому, чи зможе достатньо корумпований державний апарат України управляти багатомільярдними активами націоналізованих об’єктів”.

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