Нацгвардия проверяет информацию, что бойца сбила машина, когда он оказывал помощь на дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Национальной гвардии Украины проверяют информацию о ДТП с участием своего бойца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
"Сейчас собираем информацию, проверяем, готовим официальное заявление", - сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщали очевидцы, в Киеве на Набережном шоссе, машина сбила пешехода. На помощь побежали трое мужчин в жилетах нацгвардийцив и одного из них тоже сбил автомобиль.
Напомним, на Львовщине в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки один человек погиб.