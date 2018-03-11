Нацгвардия проверяет информацию, что бойца сбила машина, когда он оказывал помощь на дороге

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35102 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50922 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54468 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101254 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91733 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103578 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110593 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122456 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133853 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Нацгвардия проверяет информацию, что бойца сбила машина, когда он оказывал помощь на дороге

Нацгвардия проверяет информацию, что бойца сбила машина, когда он оказывал помощь на дороге

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Национальной гвардии Украины проверяют информацию о ДТП с участием своего бойца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

"Сейчас собираем информацию, проверяем, готовим официальное заявление", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщали очевидцы, в Киеве на Набережном шоссе, машина сбила пешехода. На помощь побежали трое мужчин в жилетах нацгвардийцив и одного из них тоже сбил автомобиль.

Напомним, на Львовщине в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки один человек погиб.

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