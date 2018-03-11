Нацгвардія перевіряє інформацію, що бійця збило авто, коли він надавав допомогу на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Національній гвардії України перевіряють інформацію про ДТП за участю свого бійця. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацгвардії.
"Зараз збираємо інформацію, перевіряємо, готуємо офіційну заяву", - повідомили у прес-службі.
Як раніше повідомляли очевидці, в Києві на Набережному шосе, машина збила пішохода. На допомогу побігли троє чоловіків в жилетах нацгвардійців і одного з них теж збив автомобіль.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок зіткнення рейсового автобусу та легковика одна людина загинула.