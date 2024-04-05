Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Бойцы Национальной гвардии Украины взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты в районе Урожайного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал НГУ.

Гвардейцы взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты. Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку. Бойцы 21-й бригады НГУ уже ждали незваного гостя, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пленному оккупанту 43 года и он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты вс рф, где с сентября 2023 года участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

По словам пленного, был призван на должность водителя, однако, затем был переведен в штурмовое подразделение, - добавляют в НГУ.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих.