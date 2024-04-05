Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
donetskДонецк
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  54489 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  86289 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  97934 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  83825 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123756 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116795 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118490 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111109 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100940 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91553 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Новости по теме
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

  •  3014 просмотра
Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

  •  4218 просмотра
ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

  •  4218 просмотра
Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

  •  4102 просмотра
Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

  •  5593 просмотра
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

  •  8009 просмотра
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

  •  10381 просмотра
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

  •  8879 просмотра
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Эксклюзив

  •  54482 просмотра
В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

  •  11952 просмотра

Популярные

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  79624 просмотра
В оккупированном Севастополе слышали взрыв

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

  •  90491 просмотра
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

  •  87093 просмотра
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

  •  73872 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

  •  120322 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  79624 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  147418 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  211031 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  286441 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  289598 просмотра

Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Национальная гвардия задержала 43-летнего контрактника российской бригады морской пехоты, который подъехал на мопеде к украинским позициям вблизи Урожайного с целью разведки.

Война •   •  3014 просмотра
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

900 устройств, включая ноутбуки и планшеты с уникальным контентом eKidz, будут предоставлены школам в 6 прифронтовых областях Украины - Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской - для развития базовых навыков чтения и изучения украинского языка.

Общество •   •  4218 просмотра
Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

Согласно новому закону, ТЦК будут вызывать граждан, состоящих на воинском учете и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра.

Общество •   •  4218 просмотра
ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Одесская область - новая пилотная область швейцарско-украинского проекта UCOR.

Экономика •   •  4102 просмотра
Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

По данным Движения ЧЕСТНО, по меньшей мере 54 депутата Верховной Рады подозреваются в совершении уголовных преступлений, преимущественно в коррупции и государственной измене.

политика •   •  5593 просмотра
Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации, объявил о кадровых чистках в Запорожском областном совете, чтобы сэкономить до 18 миллионов гривен ежегодно, что позволит закупить более 1000 беспилотников для обороны.

Война •   •  8009 просмотра
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Украина имеет системы противовоздушной обороны, способные сбивать иранские баллистические ракеты типа "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 и 600 км соответственно, но нуждается в большем количестве таких систем, чтобы противостоять большому количеству ракет.

Война •   •  10381 просмотра
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Спрос на рабочую силу продолжает расти, тогда как предложение остается ограниченным из-за миграции, что приводит к дефициту кадров и росту заработной платы, а доходы домохозяйств поддерживаются бюджетными трансфертами, индексацией пенсий и повышением минимальной заработной платы.

Общество •   •  8879 просмотра
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Чрезмерное количество 135 различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.

Экономика •   •  54482 просмотра
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Трое детей были госпитализированы в Киеве после употребления шоколада, содержащего наркотики, такие как каннабис и псилоцибин, с такими симптомами, как нарушение сознания, галлюцинации и рвота.

Киев •   •  11952 просмотра
В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами