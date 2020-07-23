Нацбанк обновил прогноз относительно падения экономики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%. Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Что ожидает украинскую экономику в целом? Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5 до 6%. Глубокое падение осталось позади, во втором квартале. Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление, смягчение карантинных ограничений способствует оживлению деловой активности", - сказал Шевченко.
Он обратил внимание, что к полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг.
Глава НБУ отметил также, что ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем демонстрирует признаки стабилизации.
В то же время, по его словам, учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях.
Кроме того, медленный выход из кризиса других стран, в том числе торговых партнеров Украины, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики.
"В 2021-2022 годах украинская экономика продолжит восстановление и будет демонстрировать рост около 4%", - добавил Шевченко.
Напомним, Правление Национального банка Украины в среду приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6%.