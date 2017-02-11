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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО обвинило Россию в распространении пропаганды и дезинформации

Киев • УНН

 • 11318 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Официальный представитель Североатлантического альянса сообщила о резком увеличении объема российской пропаганды и дезинформации с момента аннексии Крыма и назвала основных распространителей фейков, передает УНН со ссылкой на Reuters.

НАТО обвинило Россию в распространении пропаганды и дезинформации

"НАТО имеет дело с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма", - заявила официальный представитель альянса О.Лунгеску.

По ее словам, специальный сайт, основанный альянсом в 2014 году, зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и в ряде других СМИ, которые находятся под контролем российского правительства.

 

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