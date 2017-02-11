НАТО обвинило Россию в распространении пропаганды и дезинформации

"НАТО имеет дело с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма", - заявила официальный представитель альянса О.Лунгеску.

По ее словам, специальный сайт, основанный альянсом в 2014 году, зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и в ряде других СМИ, которые находятся под контролем российского правительства.