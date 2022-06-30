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У НАТО нет списка вооружений, которые нельзя поставлять Украине - Генсек

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. У НАТО нет списка вооружений, поставки которого в Украину исключены. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг, пишет УНН.

Детали

Так, Генсека спросили о поставках в Украину западных танков. В ответ он отметил, что Альянс поддерживает идею предоставить много передового оборудования, включая западное современное оборудование, для страны.

В частности, по его словам, фактически у НАТО теперь есть задача помочь Украине перейти от старого оборудования советской эпохи к современному оборудованию по стандартам НАТО.

Цитата

«И, конечно, нет ни одного списка оборудования, которое мы выключаем или не включаем в него. Украине нужен широкий спектр современного, тяжелого оборудования по стандартам НАТО, и это также является послание этого саммита», - добавил Столтенберг.

Напомним

На саммите в Мадриде 29 июня лидеры стран-членов НАТО согласовали усиленный пакет оборонной помощи для Украины.

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