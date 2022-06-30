НАТО не має списку озброєнь, які не можна постачати Україні - Генсек

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Так, Генсека запитали про постачання в Україну західних танків. У відповідь він зазначив, що Альянс підтримує ідею надати багато передового обладнання, включаючи західне сучасне обладнання, для країни.

Зокрема, за його словами, фактично НАТО тепер має завдання допомогти Україні перейти від старого обладнання радянської епохи до сучасного обладнання за стандартами НАТО.

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«І, звичайно, немає жодного списку обладнання, яке ми виключаємо чи не включаємо до нього. Україні потрібний широкий спектр сучасного, важкого обладнання за стандартами НАТО, і це також є посланням цього саміту», - додав Столтенберг.

Нагадаємо

На саміті у Мадриді 29 червня лідери країн-членів НАТО погодили посилений пакет оборонної допомоги для України.