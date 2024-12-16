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Наталья Удоденко приняла участие в конференции "Всеукраинский ХХХІ День логиста"

Наталья Удоденко приняла участие в конференции "Всеукраинский ХХХІ День логиста"

Киев  •  УНН

 • 2679 просмотра

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Наталья Удоденко приняла участие в конференции "Всеукраинский ХХХІ День логиста".

Традиционно в последнюю пятницу ноября украинское логистическое сообщество встретилось на ХХХІ Всеукраинском Дне логиста - самом заметном отраслевом событии рынка.

Конференция объединила более 2000 участников из разных уголков Украины, среди которых - специалисты складской и транспортной логистики, представители производства, поставщики логистических бизнес-сервисов, дистрибьюторы и сети магазинов. Мероприятие предусмотрело несколько платформ для выступлений экспертов и специализированную выставку современных решений в области логистики. Свои продукты и услуги представили около 53 компаний.

Нынешняя тема события была посвящена перспективам развития логистических цепей и новым возможностям отрасли.

Менеджер по логистическим процессам компании AB InBev Efes Ukraine Наталья Удоденко выступила на конференции с докладом «Оптимизация цепей поставок с помощью интегрированного планирования S&OP». В своей презентации Наталья объяснила важность этого инструмента для согласования процессов продаж, производства и закупок, что способствует оптимальному решению операционных задач компании.

«S&OP помогает компании AB InBev Efes Ukraine эффективно справляться с сезонными колебаниями спроса, а это критически важно для производства пива. Благодаря интегрированному подходу мы можем планировать производство и распределение продукции с учетом пиков продаж, что гарантирует удовлетворение потребностей наших клиентов, а также значительно оптимизирует использование ресурсов», - отметила Наталья.

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Событие организовала В2В медиагруппа TradeMasterGroup, которая уже более 15 лет объединяет экспертов логистического рынка. Конференция состоялась на площадке ВЦ «АККО Интернешнл».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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