Наталья Удоденко приняла участие в конференции "Всеукраинский ХХХІ День логиста"
Киев • УНН
Наталья Удоденко приняла участие в конференции "Всеукраинский ХХХІ День логиста".
Традиционно в последнюю пятницу ноября украинское логистическое сообщество встретилось на ХХХІ Всеукраинском Дне логиста - самом заметном отраслевом событии рынка.
Конференция объединила более 2000 участников из разных уголков Украины, среди которых - специалисты складской и транспортной логистики, представители производства, поставщики логистических бизнес-сервисов, дистрибьюторы и сети магазинов. Мероприятие предусмотрело несколько платформ для выступлений экспертов и специализированную выставку современных решений в области логистики. Свои продукты и услуги представили около 53 компаний.
Нынешняя тема события была посвящена перспективам развития логистических цепей и новым возможностям отрасли.
Менеджер по логистическим процессам компании AB InBev Efes Ukraine Наталья Удоденко выступила на конференции с докладом «Оптимизация цепей поставок с помощью интегрированного планирования S&OP». В своей презентации Наталья объяснила важность этого инструмента для согласования процессов продаж, производства и закупок, что способствует оптимальному решению операционных задач компании.
«S&OP помогает компании AB InBev Efes Ukraine эффективно справляться с сезонными колебаниями спроса, а это критически важно для производства пива. Благодаря интегрированному подходу мы можем планировать производство и распределение продукции с учетом пиков продаж, что гарантирует удовлетворение потребностей наших клиентов, а также значительно оптимизирует использование ресурсов», - отметила Наталья.
Событие организовала В2В медиагруппа TradeMasterGroup, которая уже более 15 лет объединяет экспертов логистического рынка. Конференция состоялась на площадке ВЦ «АККО Интернешнл».