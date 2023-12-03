Наталья Гуменюк уходит с должности спикера Сил обороны юга

В воскресенье, 3 декабря, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объявила о том, что уходит с должности. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Когда впереди много интересного... а кто-то там ванговал, что Гуменюк фсьо... правда в том, что Гуменюк действительно фсьо по силам - говорится в сообщении.

Никаких деталей или причины своего увольнения Гуменюк не уточнила.

Дополнение

На странице военнослужащей на Facebook теперь значится ее новое место работы - пресс-служба Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил военным медикам новоназначенного командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Казмирчука.