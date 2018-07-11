Следующий саммит НАТО будет проведен в честь 70-й годовщины Альянса

“Мы решили вновь встретиться в следующем году, чтобы проанализировать достигнутый прогресс и отметить 70-ю годовщину нашего стойкого Североатлантического альянса”, — отмечается в документе без указания места проведения встречи.

Подводя итог дискуссиям, страны НАТО отметили что в ходе саммита “были приняты важные решения по дальнейшей адаптации организации к более сложным условиям безопасности”. “Согласовали новую, усиленную структуру командования НАТО, которая отвечает современным и будущим требованиям, — говорится в декларации. — В рамках непрерывной институциональной адаптации договорились о новой модели более быстрого обеспечения общих сил и средств НАТО. Также продолжаем совершенствовать нашу стратегическую коммуникацию”. Все принятые решения “демонстрируют наше единство, солидарность и силу”, особо отмечается в документе.

Как сообщал УНН, генсек НАТО анонсировал тренировочную миссию в Ираке.