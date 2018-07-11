Наступний саміт НАТО буде проведений на честь 70-ї річниці Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Наступний саміт НАТО відбудеться в 2019 році, коли відзначатиметься 70-річчя альянсу. Про це йдеться в поширеній в середу декларації зустрічі в Брюсселі, повідомляє УНН.
“Ми вирішили знову зустрітися в наступному році, щоб проаналізувати досягнутий прогрес і відзначити 70-ту річницю нашого стійкого Північноатлантичного альянсу”, — наголошується в документі без зазначення місця проведення зустрічі.
Підводячи підсумок дискусій, країни НАТО відзначили що в ході саміту “були прийняті важливі рішення щодо подальшої адаптації організації до більш складних умов безпеки”. “Погодили нову, посилену структуру командування НАТО, яка відповідає сучасним і майбутнім вимогам, — йдеться в декларації. — В рамках безперервної інституціональної адаптації домовилися про нову модель більш швидкого забезпечення загальних сил і засобів НАТО. Також продовжуємо вдосконалювати нашу стратегічну комунікацію”. Всі прийняті рішення “демонструють нашу єдність, солідарність і силу”, особливо наголошується в документі.
Як повідомляв УНН, генсек НАТО анонсував тренувальну місію в Іраку.