Наступний саміт НАТО буде проведений на честь 70-ї річниці Альянсу

“Ми вирішили знову зустрітися в наступному році, щоб проаналізувати досягнутий прогрес і відзначити 70-ту річницю нашого стійкого Північноатлантичного альянсу”, — наголошується в документі без зазначення місця проведення зустрічі.

Підводячи підсумок дискусій, країни НАТО відзначили що в ході саміту “були прийняті важливі рішення щодо подальшої адаптації організації до більш складних умов безпеки”. “Погодили нову, посилену структуру командування НАТО, яка відповідає сучасним і майбутнім вимогам, — йдеться в декларації. — В рамках безперервної інституціональної адаптації домовилися про нову модель більш швидкого забезпечення загальних сил і засобів НАТО. Також продовжуємо вдосконалювати нашу стратегічну комунікацію”. Всі прийняті рішення “демонструють нашу єдність, солідарність і силу”, особливо наголошується в документі.

Як повідомляв УНН, генсек НАТО анонсував тренувальну місію в Іраку.