Наставник Англии отметил опыт хорватов решающим фактором при выходе в финал ЧМ-2018

Саутгейт отметил красиво проведенный первый тайм, но не достаток второго гола при высоком проценте владения мячом.

“Мы очень хорошо сыграли в первом тайме. Игра была мощной, мы владели мячом, принимали уместные решения. Но все-таки, когда контролируешь игру, надо забивать второй гол. Во втором тайме у нас было меньше времени с мячом. Может быть, потому что мы вели, а может из-за недостатка опыта. Ребята хотели попасть в финал, это давило. Но футболисты играли хорошо. Футболисты сборной Хорватии очень опытные, это сыграло свою роль. Я желаю этой команде всего хорошего. Они прошли хорошую дорогу в финал. Они проявили волю”, — заявил коуч.

Нападающий и главный голеадор сборной Англии Кейн не скрывал огорчения после поражения.

“Это был потрясающий турнир для нас, но проигрывать очень больно. Мы хотели идти дальше и победить. Думаю, нам было это под силу, но вышло иначе. В больших матчах все решают эпизоды. Мяч удачно отскочил для них в концовке и все. В целом с этого чемпионата мира можно получить очень много позитива. Это колоссальный шаг вперед для нас по сравнению с тем, что было два года назад”, — признался футболист “Тотенхема”.

Заметим, что англичане потеряли шанс второй раз в истории победить на мундиале после выигрыша в 1966 году.