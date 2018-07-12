Наставник Англії відзначив досвід хорватів вирішальним фактором при виході у фінал ЧС-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт підбив підсумки півфінального протистояння чемпіонату світу з футболу із Хорватією (1:2), інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Саутгейт відзначив гарно проведений перший тайм, але не достаток другого голу при високому відсотку володінні м’ячем.

“Ми надзвичайно добре зіграли в першому таймі. Гра була потужною, ми володіли м’ячем, приймали доречні рішення. Але все-таки, коли контролюєш гру, треба забивати другий гол. У другому таймі у нас було менше часу з м’ячем. Може бути, тому що ми вели, а може через нестачу досвіду. Хлопці хотіли потрапити в фінал, це давило. Але футболісти грали добре. Футболісти збірної Хорватії дуже досвідчені, це зіграло свою роль. Я бажаю цій команді всього доброго. Вони пройшли хорошу дорогу до фіналу. Вони проявили волю”, — заявив коуч.

Нападник і головний голеадор збірної Англії Харрі Кейн не приховував засмучення після поразки.

“Це був приголомшливий турнір для нас, але програвати дуже боляче. Ми хотіли йти далі і перемогти. Думаю, нам було це під силу, але вийшло інакше. У великих матчах все вирішують епізоди. М’яч вдало відскочив для них в кінцівці і все. В цілому з цього чемпіонату світу можна одержати дуже багато позитиву. Це колосальний крок вперед для нас порівняно з тим, що було два роки тому”, — зізнався футболіст “Тотенхему”.

Зауважимо, що англійці втратили шанс вдруге в історії тріумфувати на Мундіалі після виграшу в 1966 році.

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