NASA опубликовало новые фото Юпитера

Отмечается, что примечательными чертами этого вида являются длинные тонкие полосы, проходящие по центру изображения сверху вниз.

Так, межпланетная станция Juno наблюдала за этими длинными полосами со времени своего первого близкого прохода Юпитером в 2016 году.

"Полосы - это слои мутных частиц, что плывут над основанием облачных рис. Ученые до сих пор не знают, с чего именно состоит эта мгла и как она образуется", - добавляется в сообщении.

Это изображение JunoCam было обработано ученым Джеральдом Ейхштадтом. Это было сделано 17 февраля 2020 года в 12:29 вечера, когда межпланетная станция Juno осуществила свой 25-й близкий пролет Юпитера. Во время съемки космический аппарат находился примерно в 15 610 милях (25 120 километров) от вершин облака планеты на широте примерно 71 градус на север.

Напомним, американская межпланетная станция Juno не зафиксировала большого объема воды на экваторе Юпитера. Эти измерения говорят о том, что планета не могла возникнуть в результате слияния большого числа кометоподобных объектов.