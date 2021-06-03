NASA направит две миссии для изучения Венеры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено направить две миссии для изучения Венеры. Об этом в среду говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте, передает УНН.
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“NASA выбрало две новые миссии к Венере — ближайшей к Земле соседу-планете. Цель миссии — понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее есть столько характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты”, — говорится в заявлении.
Уточняется, что миссии будут отправлена в 2028-2030 годах.
Детали
Как сообщили в NASA, в рамках миссии под названием DAVINCI + будет изучен состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она сформировалась и развивалась, а также чтобы определить, был ли когда-то на планете океан. Целью второй миссии под названием VERITAS станет картирование поверхности Венеры, чтобы изучить геологическую историю планеты, а также определить причины, по которым Венера развивалась отличным от Земли образом. На подготовку каждой миссии планируется направить около 500 млн долларов.
Напомним
В конце мая в NASA рассказали подробности шестого полета вертолета Ingenuity на Марсе.