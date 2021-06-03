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NASA направить дві місії для вивчення Венери

Київ • УНН

 • 20042 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) має намір направити дві місії для вивчення Венери. Про це в середу йдеться в заяві організації, опублікованій на офіційному сайті, передає УНН.

NASA направить дві місії для вивчення Венери

Цитата

"NASA вибрало дві нові місії до Венери - найближчого до Землі сусіда-планету. Мета місії - зрозуміти, як Венера стала світом, схожим на пекло, коли у неї є стільки характеристик, схожих з характеристиками нашої планети", - йдеться в заяві.

Уточнюється, що місії будуть відправлені в 2028-2030 роках.

Деталі

Як повідомили в NASA, в рамках місії під назвою DAVINCI + буде вивчений склад атмосфери Венери, щоб зрозуміти, як вона сформувалася і розвивалася, а також щоб визначити, чи був колись на планеті океан. Метою другої місії під назвою VERITAS стане картування поверхні Венери, щоб вивчити геологічну історію планети, а також визначити причини, за якими Венера розвивалася відмінним від Землі чином. На підготовку кожної місії планується направити близько 500 млн доларів.

Нагадаємо

Наприкінці травня в NASA розповіли подробиці шостого польоту гелікоптера Ingenuity на Марсі.

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