Наркоторговца из базы Интерпола задержали в Умани

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец скрывался на территории Украины от уголовного преследования за участие в транснациональной группировке как наркокурьер кокаина.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в центре города Умань.

Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его экстрадиции.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой области.

Напомним, в Киеве задержали боевика "Исламского государства".