Наркоторговца из базы Интерпола задержали в Умани

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56371 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110983 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102834 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109930 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119507 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148207 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148614 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140445 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187665 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116738 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Наркоторговца из базы Интерпола задержали в Умани

Наркоторговца из базы Интерпола задержали в Умани

Киев  •  УНН

 • 9375 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В городе Умань Черкасской области задержан гражданин одной из стран Западной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за контрабанду крупных партий наркотиков. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец скрывался на территории Украины от уголовного преследования за участие в транснациональной группировке как наркокурьер кокаина.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в центре города Умань.

Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его экстрадиции.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой области.

Напомним, в Киеве задержали боевика "Исламского государства".

Украинские Национальные Новости

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