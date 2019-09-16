Наркоторговца из базы Интерпола задержали в Умани
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В городе Умань Черкасской области задержан гражданин одной из стран Западной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за контрабанду крупных партий наркотиков. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец скрывался на территории Украины от уголовного преследования за участие в транснациональной группировке как наркокурьер кокаина.
Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в центре города Умань.
Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его экстрадиции.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой области.
Напомним, в Киеве задержали боевика "Исламского государства".