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Нардепы провоцируют рост цен на мясо – эксперт

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Если по вине народных депутатов аграрии лишаться в следующем году государственных дотаций, это несомненно приведет к росту цен на мясную продукцию. Об этом в комментарии УНН сообщил глава Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Он пояснил, что по инициативе определенных групп в парламенте, дотации аграриям могут сократить в два раза, до 2 млрд грн. Это, в свою очередь, приведет к убыточности производителей и вынужденному поднятию цен на продукцию.

“Мы выступаем против такого решения и считаем его не мотивированным. Именно дотация, которая называется квази аккумуляцией НДС, это те самые деньги, которые получают сельхозтоваропроизводители и которые позволяют им увеличить их рентабельность и по сути уменьшить себестоимость производства. Уменьшение дотацией естественно негативно скажется на сельхозтоваропроизводителях и они будут вынуждены сокращать производство или повышать цены.

Либо мы будем есть меньше мяса и пить меньше молока — либо мы будем больше за это платить, потому что чудес не бывает, затраты на производство этих видов продукции у нас не падают, только растут, сами эти виды сельхозхохяйственного производства не являются высоко рентабельными”, — заявил глава ВАС.

М.Соколов подчеркнул, что бюджетное дотирование украинских аграриев и так ничтожно мало в сравнении с другими европейскими странами.

“Если мы посмотрим на ЕС, то там дотации составляют 500 евро на гектар, примерно. Или по данным ОСР (организация экономического сотрудничества, — ред.) дотация составляет порядка 20% от стоимости созданной самым сельским хозяйством. Грубо говоря, Вы создаете продукцию на гривну, а 20 копеек — составляет дотация.

В Украине от года в год эта цифра, просчитанная ОСР, меняется. То она 3%, то она 1%, то она колеблется вокруг нуля. При чем, в некоторые годы по суммарной оценке ОСР получается, что у нас даже отрицательная поддержка сельского хозяйства, и это с учетом тех программ, которые действуют, потому что есть другие косвенные факторы, которые при расчете соответствующего показателя ОСР считаются своего рода налогом на сельское хозяйство.

Поэтому, имея низкую поддержку, мы должны ее использовать максимально эффективно. Мы можем выиграть только за счет того, если тот небольшой ресурс, которым мы располагаем — будет направлен туда куда надо”, — пояснил эксперт.

Но, к сожалению, Украина из года в год повторяет одну и ту же ошибку. Вместо увеличения поддержки для выращивания скота, деньги направляются на второстепенные нужды, сказал М.Соколов.

“В этом году соответствующие дотации были распределены совершенно не эффективно и даже произвольно. В большом количестве выделяются средства, в том числе и на компенсацию строительства животноводческих комплексов, которое практически не идет.

Например, у нас сегодня АЧС и для нас актуально не столько строительство комплексов, сколько, извините, возрождение поголовья. То же самое относится к производству молока — есть, конечно, проекты, но очень много проектов делается так называемым хозяйственным способом, то есть без оформления соответствующих документов, а значит нельзя потом получить дотацию.

Второе — увеличение дотаций на технику отечественного производства. В этом году было выделено 500 млн — похоже, что пока освоили меньше 100, на следующий год хотят выделит миллиард, в чем логика? Сокращать ту дотацию, которая реально востребована, которой не хватает, и предлагать ее отправить на то что нам не нужно”, — отметил глава ВАС.

Напомним, по информации СМИ, инициатором сокращения дотаций для аграриев является народный депутат от Народного Фронта Олег Кришин. Эту инициативу в СМИ прозвали “правкой зерновиков”, поскольку считается, что война за дотации животноводов спровоцирована представителями крупнейшей зерновой компании “Кернел”.

Ранее УНН сообщал, что “Кернел” за первые 10 месяцев текущего года уже получил 7 млрд грн дотаций в виде возврата НДС. И это в 10 раз превышает дотации животноводам.

Стоит напомнить, что интересы “Кернел” в ВР представляет народный депутат и бывший глава налоговой политики Виталий Хомутинник. Он уже владеет 5% акций этой компании, а буквально в начале ноября получил от АМКУ разрешение на покупку сразу семи агропредприятий, которые входят в структуру “Кернел”. Если сделка совершится, он получит свыше 50% голосов в высшем органе управления этих предприятий.

Украинские Национальные Новости

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